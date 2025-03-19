Bursa’da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan geri dönüşüm tesisinde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde patlak verdi.

DUMAN GÖREN VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken, tedbir amacıyla sağlık ve polis ekipleri de gönderildi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Geri dönüşüm tesisinde hasara neden olan yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Olay, yerel halk arasında endişeye yol açarken, yetkililer yangının yayılmasını önlemek için hızlıca harekete geçti.