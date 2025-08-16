Haberler

Bursa’da Geri Dönüşüm Yangını Oldu

GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangın, çevrede büyük bir paniğe neden oldu. Yangının dumanları, kısa sürede birçok noktadan görülebilir hale geldi. Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan dumanları gören vatandaşlar, hemen 112 itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Plastik malzemelerin tutuşması sonucu oluşan dumanlar, çevredeki birçok alandan net bir şekilde görülmeye başladı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak durumu stabilize etti. Zehirlenmeleri önlemek amacıyla sağlık ekipleri bölgede bekletilirken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma ise hala devam ediyor.

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

