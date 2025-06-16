Bursa’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

BURSA’DA ŞOK EV OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede “Şok ev” olarak bilinen bir mekanda yapılan çalışmalarda toplam 7 kaçak göçmen yakalandı.

GİZLİ BİLGİLER ÜZERİNE OPERASYON

Bursa’da yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kimliksiz yabancı uyrukluların, belli bir ücret karşılığında barındırıldığı tespit edildi. Bu bilgiler doğrultusunda, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan “şok ev” olarak adlandırılan adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, kimlik ibraz edemeyen ve yabancı olduğunu beyan eden biri çocuk, toplam yedi kişi muhafaza altına alındı.

KİRALIK DAİREDE YÜKSEK KİRA

Yakalanan şahısların, Türkiye’ye yasa dışı giriş yaptıkları ve Bursa’da çalışma amacıyla bulundukları öğrenildi. Ayrıca, geldikleri daire için aylık 15 bin lira kira ödendiği tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, kiraya veren kişinin C.O. olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.