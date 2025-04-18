Bursa’da Gurur Ve Önyargı Oyunu!

OYUNUN SAHNELENMESİ

Yazar Jane Austen’in iki yüzyıl önce kaleme aldığı “Pride and Prejudice” romanından esinlenen “Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)” adlı tiyatro oyunu, Beşiktaş Kültür Merkezi ve DOT’un iş birliğiyle Bursa’da sahnelendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde oynanan bu yapımda, Erdem Avşar çevirmen olarak görev yaptı ve Murat Daltaban yönetmenlik koltuğunda oturdu.

OYUNCULAR VE PERFORMANS

Oyunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı gibi başarılı isimler yer aldı. Senarist ve oyuncu Isobel McArthur’un komedi unsurlarını ön plana çıkardığı iki perdelik bu oyun, toplamda 140 dakika sürdü ve izleyicilerin büyük beğenisini topladı.