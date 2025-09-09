Haberler

Bursa’da Güvenli Okullar Denetimleri Yapıldı

DENETİM UYGULAMALARI HIZLANIYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Güvenli Okullar” uygulaması çerçevesinde 42 okul çevresinde denetim yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri için “Güvenli Okullar” uygulamasını hayata geçiriyor. Bu kapsamda, il genelindeki 42 okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

RİSKLİ ALANLARIN KONTROLÜ GERçekleştiriliyor

Risk oluşturabilecek bölgeler için metruk binalar inceleniyor. Ayrıca, öğrencilerin sıkça bulunduğu iş yerleri, parklar ve bahçelerin denetimi de yapılıyor. Denetimler sırasında toplamda 222 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Eksiklikleri tespit edilen bir işletmeye işlem uygulanarak tutanak tutuldu. Çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim hayatlarına devam etmeleri için okul çevrelerinde yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin süreceği bildirildi.

