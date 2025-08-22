Haberler

Bursa’da, Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alican C. (27), sevgilisiyle otomobilde meydana gelen bir kavgada, kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Fatih Ç.’yi bacağından bıçaklıyor. Bu olayın ardından hızla kaçan Alican C., jandarma ekipleri tarafından yakalanıyor.

Yargı Süreci

Yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk ediliyor. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Alican C., cezaevine gönderiliyor.

Bu haber, yerel Inegöl halkını derinden etkileyen bir olay olarak kaydediliyor.

