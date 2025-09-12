Bursa’da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

BULUNDUĞU YERDE YAKALANDI
Bursa’da, çocuğun cinsel istismarı suçundan 80 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.K. isimli 80 yaşındaki şahıs, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Hakkında iki ayrı suç kaydı bulanan O.K., uzun bir süredir firar durumundaydı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Bursa polisi, yaptığı takipler neticesinde şüphelinin Gürsu ilçesinde gizlendiğini belirledi. Belirlenen adrese bir operasyon düzenleyen ekipler, O.K.’yı yakalamayı başardı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.