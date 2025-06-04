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Bursa’da Hapis Cezalı U.B. Yakalandı

BURSA’DA YAKALAMA OPERASYONU

Bursa’da ‘kasten yaralama’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Güllük Mahallesi Gülsever Sokak’ta gerçekleşti.

ŞÜPHELİ EVİNDE SAKLANIYORDU

Polis, ‘kasten yaralama’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B.’nin evinde gizlendiği bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için operasyon başlattı. Evin çevresinde arama yapan ekipler, U.B.’yi yakalamak için harekete geçti.

KOMŞUNUN KÖMÜRLÜĞÜNE SAKLANDI

Ekiplerin geldiğini öğrenen U.B., önce kendi evinin çatısından komşusunun çatısına, ardından da yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı. Kömürlükte yakalanan U.B., polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Ancak, ekiplerin dikkati sayesinde şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. U.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

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