Bursa’da Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bursa’da “yaralama” suçundan hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Olay, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Gülsever Sokak’ta gerçekleşti ve yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ZANLININ YERİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri U.B. adlı şahsın “yaralama” suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve evinde saklandığı bilgisini aldı. Bu doğrultuda Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon için harekete geçti ve evin etrafında U.B.’yi aramaya başladı.

KAÇIŞ GİRİŞİ BAŞARISIZ OLDU

Ekiplerin geldiğini fark eden U.B., yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı. Ancak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalanan U.B., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.