Bursa’da “Hastane Sınıfı Öğrencilerinin Kahramanları” Etkinliği

YARINLARA IŞIK OL PROJESİ’NİN ETKİNLİĞİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen “Yarınlara Işık Ol Projesi” çerçevesinde, Bursa Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda “Hastane Sınıfı Öğrencilerinin Kahramanları” temasıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Programa, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, sağlık çalışanları, hastane sınıfı öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

GÜNÜN ANLAMINA YAPILAN VURGULAR

Etkinliğin başlangıcında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, günün önemini vurgulayarak hastane sınıflarının çocukların eğitimine sağladığı katkılar hakkında konuşmalar yaptılar. Dr. Alireisoğlu, uzun süre tedavi altında olan çocukların eğitimlerinin devam etmesinin kritik olduğunu belirterek, “Hasta da olsa çocuklarımızın eğitimlerini aksatmamak bizim için çok önemli. Bu anlamda projeye destek veren tüm sağlık çalışanlarına ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞI SERGİLENDİ

Etkinlikte, hastane sınıfı öğrencileri tarafından sağlık çalışanlarına ithafen hazırlanan görsel sanat ve müzik eserleri sergilendi. Osmangazi Nursel Çağlar Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar ve Müzik Öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin sanat eserleri büyük ilgi topladı. Ayrıca, hastane sınıfı öğrencilerinin sağlık çalışanlarına duyduğu minneti ifade eden mektuplar da okundu.

UNUTULMAZ ANILARIN PAYLAŞILDIĞI ANLAR

Program, detayların paylaşıldığı bir hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, katılımcılar için unutulmaz anlar sunarak eğitim sürecinin desteklenmesine dair önemli mesajlar verdi.