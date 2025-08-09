Haberler

Bursa’da Hatalı Sollama Yapan Cip

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, hatalı sollama yapan cip, karşı yönden gelen minibüs ve otomobile çarptı. Alınan bilgilere göre, Boyalıca Mahallesi’nde 16 BEZ 626 plakalı cip, önünde giden traktörü geçmek amacıyla hızla yola çıktı. Bu esnada, karşı yönden gelen 77 AAJ 931 plakalı minibüs ve 22 EH 153 plakalı otomobile çarptı.

ÇARPISMA SONUÇLARI

Çarpışmanın etkisiyle cip, zeytin tarlasına sürüklendi ve kullanılmaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi. Araçlarda bulunan vatandaşlar, yaşıyor oldukları için ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından kısa bir tartışma da gerçekleşti. Olayla ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor.

