Bursa’da Havai Fişek Patlatanlar Cezalandırılacak

HAVAİ FİŞEK YASAKLARINA RAĞMEN PATLATILDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yasak olmasına rağmen havai fişek patlatan kişiler dikkat çekti. Özlüce Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgara rağmen birden fazla havai fişek ateşlendi. Bu durum, yerel halk arasında büyük bir isyana neden oldu. Bursa Valiliği daha önce havai fişek patlatmanın izne bağlı olduğunu ve yangın riskleri nedeniyle kaymakamlıklarca kesinlikle izin verilmediğini hatırlatmıştı. Kurallara uymayan kişiler hakkında ise adli ve idari işlemler yapıldığı bildirildi.

ŞİDDETLİ RÜZGARDA İZİN SIZDIRILDI

Dün akşam Bursa’dan itfaiye ekipleri İznik ve Kocaeli Karamürsel’deki büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken, rüzgarın hızı 40-50 kilometreye kadar ulaştı. Bu rüzgarlı hava koşullarına rağmen şehir merkezinde yapılan havai fişek gösterileri, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan ihbarlar doğrultusunda, havai fişek patlatanların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Havai fişek patlatan şahısları ağır ceza bekliyor. “Yangına sebep olsun ya da olmasın havai fişek patlatanlar Türk Ceza Kanunu’nun 170. maddesi gereğince genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan cezalandırılacak. Ayrıca bu kişilere para cezası da kesiliyor.” Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce havai fişek patlatıp yangın çıkaran şahısların tutuklanması ve mahkemeye sevk edilmesi amacıyla girişimlerde bulunmuştu.