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Bursa’da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

BURSADA HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşen bir olayda, iki şüpheli tadilata girmiş olan bir dükkandan hırsızlık yaptı.

ŞÜPHELİLERİN RAHAT TAVIRLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Yüzlerini kapatan hırsızlar, dükkandan sandalye çalarak oldukça rahat bir şekilde hareket etti. Çaldıkları eşyaları hızlıca geldikleri motosiklete yükleyen şüpheliler, ardından olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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