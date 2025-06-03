Bursa’da Hırsızlık Girişimi Yaşandı

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ MAHALLEYİ SALLADI

Bursa’da yaşanan hırsızlık girişimi, mahalle halkını büyük bir heyecan içine soktu. Sabah saatlerinde, bir apartman dairesine girmeye çalışan bir şüpheli, ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Bu sırada, site önünde şüpheliyi döven ev sahibi dikkat çekti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve kavgayı site görevlileri ayırmak zorunda kaldı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA ANI

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde bir sitedeki apartman dairesine giren şüpheli, içeriden para almayı amaçladı ancak bu sırada ev sahibi ile karşılaşınca kaçmak zorunda kaldı. Kovalamaca, sitenin önünde hırsızın yakalanmasıyla sonuçlandı.

EV SAHİBİNDEN DERS GİBİ CEVAP

Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan hırsız, polis ekiplerine teslim edilmek üzere güvenlik dairesine götürülürken, ev sahibi ona tekme tokat saldırdı. Bu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve olayın büyüklüğü gözler önüne serildi. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.