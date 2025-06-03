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Bursa’da Hızlı Giden Tofaş Tehlike Yarattı

TOFAŞ OTOMOBİLİ HIZLA İLERLEDİ

Bursa’da anayolda hızla ilerleyen TOFAŞ marka otomobil, attığı makasla dikkatleri üzerine çekti. Kazanın olduğu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen TOFAŞ marka araç, sürücüsü tarafından iki aracın arasından geçmeye çalışırken gaza yüklendi.

MÜDAHALELER GELECEK

Makas atarak seyir eden otomobil, kazayı teğet geçince diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Ölümüne makas atan sürücü, araç içi kamerasıyla o anları kaydettirmiş oldu. Bu tür tehlikeli sürüşler, sık sık duyulan kazalara neden olabiliyor.

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