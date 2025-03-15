Bursa’da İftar Saati Kaçta?

Bursa’da oruç ne zaman açılıyor?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Bursa’da iftar saatini bekleyenler, oruçlarının saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte Bursa iftar saati haberimizde… 15 Mart 2025 Cumartesi günü Bursa için iftar saati 19.17’dir.

Iftar ve Namaz Vakitlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akşam ezanının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekiyor? Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıl olan durum. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimlerde, namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanıyor. Bu takvimlerin belirttiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi durumunda, namaz ve oruç geçerli oluyor. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekiyor. Kaynak olarak Diyanet İşleri Yüksek Kurulu belirtiliyor.