Bursa’da İftar Saati Yol Kavgası

İFTAR SAATİNDE YOL TARTIŞMASI

Bursa’da, iftar vaktinin yaklaşmasıyla yolda meydana gelen bir olay, sürücülerin arasında yol paylaşımı yüzünden çıkan anlaşmazlıkla başladı. Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında gerçekleşen olayda, iki sürücü aceleleri nedeniyle birbirlerinin yoluna girdi.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYA MÜDAHELE ETTİ

İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma hızla büyüyerek bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında durumu gören çevredeki mahalle sakinleri, sürücüleri ayırmak amacıyla olaya müdahale etti. Bu müdahale, kargaşanın artmasına neden oldu ve ortam adeta bir savaş alanına döndü. O anlar, amatör bir kamera ile saniye saniye kaydedildi.