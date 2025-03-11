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Bursa’da İki Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

KAZA SONUCUNDA BİR SÜRÜCÜ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza gerçekleşti. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu bir sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan Efsane Sokak’ta, Esra Ü. (29) yönetimindeki 16 ASF 913 plakalı hafif ticari araç, Şehit Er Yılmaz Güneş Sokak’tan gelen Nihat G. (50) yönetimindeki 16 SN 233 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak bir beton direğe çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine taşındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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