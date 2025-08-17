Bursa’da İki Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kaza, akşam saat 18.30 sularında Körekem Mahallesi’nde gerçekleşti. Erkan Irmak (29) yönetimindeki 16 BKU 005 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki 16 BJF 95 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 16 BKU 005 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç’in (30) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada ağır yaralanan Savaş Ayhan (31) ile sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda inceleme gerçekleştirdi. Kaza ile ilgili soruşturma süreci başlatıldı.