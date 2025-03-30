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Bursa’da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMI

Bursa’da iki grup arasında meydana gelen kavga sonucunda toplam 3 kişi yaralandı. Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde, 9. Yavuz Sokak’ta gerçekleşti. Şiddetli tartışma, aralarındaki husumet nedeniyle patlak verdi ve hızla kavgaya dönüştü.

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Kavga sırasında, bıçaklama sonucu 1’i ağır 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Olayın hemen ardından, ihbarla birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye taşırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için hemen çalışma başlattı.

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