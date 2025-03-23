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Bursa’da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERAYA YANSIYOR

Bursa’da, iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavga dikkat çekti. Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Grup üyeleri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan sözlü tartışma, kısa bir süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Taşların ve sopaların havada uçuştuğu bu kargaşa, ihbar üzerine hızlıca olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavga anları, amatör bir kamera ile saniye saniye kaydedildi.

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