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Bursa’da İki Günlük Bebek Hayatını Kaybetti

DOĞUMUN YILDIZI HIZLA SÖNDÜ

Bursa’da yaşayan Ahmet-Fatma Hamidov çifti, iki gün önce Bursa Şehir Hastanesi’nde bir bebek dünyaya getirdi. Çift, hastaneden taburcu olduktan sonra, yeni doğan bebekleriyle Osmangazi ilçesindeki Altonova Mahallesi’ndeki evlerine döndü.

BEBEĞİN FENALAŞMASI VE MÜDAHALE

Anne, bebeğini emzirdikten sonra beşiğine yerleştirdi. Bir süre dinlendikten sonra bebeğini kontrol ettiğinde, minik bebeğin fenalaştığını fark etti. 112 acil servis ekiplerine bilgi verdikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi ambulans içerisinde gerçekleştirdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı ve Bursa Adli Tıp Morgu’na sevk edildi.

Acılı baba Ahmet Hamidov, “Çocuğumun neden öldüğünü bilmek istiyorum, daha ismini bile koymamıştık. Evraklarını alıp sabah kaymakamlığa gidecektim.” diyerek hissettiği acıyı dile getirdi. Olay hakkında ise bir soruşturma başlatıldı.

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