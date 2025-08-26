Bursa’da İki Kaçak Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bursa’da yürütülen bir göçmen kaçakçılığı soruşturmasında, para karşılığı kaçak göçmenlerin taşınmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda, bir yabancı uyruklu sürücü ile birlikte iki kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, sürücü adliyeye sevk edildi.

BİLGİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den İstanbul’a yabancı uyruklu kişilerin ücret karşılığı taşınacağına dair bilgi aldıktan sonra harekete geçti. 26 Ağustos Salı günü saat 13.00’te İstanbul Otobanı Bursa Batı gişelerinde belirlenen plakalı otomobil durdurularak, içerisinde sürücü ile birlikte üç yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yabancı uyruklu iki kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakları bulunmadığı tespit edildi. Sürücü M.W.’nin farklı bir şehirde kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin olduğu, ancak belgesinin kapalı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan kaçak göçmenler, İstanbul’dan İzmir’e gitmek için sürücüyle 9 bin TL karşılığında anlaştıklarını ifade etti. Kaçakçılıkta kullanılan otomobil, Karayolları Trafik Kanunu’nun 2/3 maddesi gereği 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü M.W. ise hakkında düzenlenen evrak ile adliyeye sevk edildi.