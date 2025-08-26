Haberler

Bursa’da İki Kaçak Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bursa’da yürütülen bir göçmen kaçakçılığı soruşturmasında, para karşılığı kaçak göçmenlerin taşınmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda, bir yabancı uyruklu sürücü ile birlikte iki kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, sürücü adliyeye sevk edildi.

BİLGİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den İstanbul’a yabancı uyruklu kişilerin ücret karşılığı taşınacağına dair bilgi aldıktan sonra harekete geçti. 26 Ağustos Salı günü saat 13.00’te İstanbul Otobanı Bursa Batı gişelerinde belirlenen plakalı otomobil durdurularak, içerisinde sürücü ile birlikte üç yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yabancı uyruklu iki kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakları bulunmadığı tespit edildi. Sürücü M.W.’nin farklı bir şehirde kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin olduğu, ancak belgesinin kapalı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan kaçak göçmenler, İstanbul’dan İzmir’e gitmek için sürücüyle 9 bin TL karşılığında anlaştıklarını ifade etti. Kaçakçılıkta kullanılan otomobil, Karayolları Trafik Kanunu’nun 2/3 maddesi gereği 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü M.W. ise hakkında düzenlenen evrak ile adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Haberler

Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.