Bursa’da İki Kadın Sürücü Tartıştı

Bursa’da iki kadın sürücü arasında geçen tartışma, bir kamera aracılığıyla kaydedildi. Olay sonrasında her iki kadın sürücü birbirinden şikayetçi oldu. Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan İzmir Yolu Caddesi’nde, 16 BLV plakalı aracıyla seyir eden Menekşe D., 34 GDN plakalı aracın sürücüsü Derya K.’nın kendisini sıkıştırdığını söyledi. Menekşe D. daha sonrasında aracından inerek Derya K.’nın araç camına vurdu ve tepkisini ağır sözlerle ifade etti.

TARTIŞMA KAYDETTİ

Tartışmayı cep telefonu ile kaydeden Derya K., bu görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Menekşe D. ise aracının sıkıştırıldığını, kendisine tehditler savrulduğunu ve izinsiz şekilde görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığını belirterek, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tarafların karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.