Bursa’da İki Motosiklet Çarpıştı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu Hasan Mert Köse (25) hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.30 civarında Tekke Mahallesi’nde gerçekleşti. Halil Altuntaş yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hasan Mert Köse idaresindeki 16 BKS 024 plakalı motosikletle çarpıştı.

YARDIM GÖNDERİLMESİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Mert Köse, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detayları ve kaza nedenleri araştırılıyor.