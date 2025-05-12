Bursa’da İki Motosiklet Çarpıştı, Yaralılar

KAZA ORHAN GAZİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde trafiğin yavaşlaması sonucu meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası baba ve 13 yaşındaki oğlu yaralandı. Olay, saat 16.00 sularında Göl Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Göl Yolu istikametinden Orhangazi yönüne seyahat eden Oktay A. (49) yönetimindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklet, önündeki trafiğin aniden yavaşladığını görünce hızını düşürdü. Bu sırada aynı yönde sefer halinde olan Sertan U. (52) yönetimindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet, yavaşlayan motosiklete çarparak savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen motosikletin sürücüsü Sertan U. ile onun 13 yaşındaki oğlu A.E.U., motosikletten savrularak yaralandı. Olayın bildirilmesiyle sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. İlk müdahale yapıldıktan sonra yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumu hayati tehlike arz etmediği belirtildi. Kazaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.