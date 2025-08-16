Bursa’da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

TRAFİK KAZASI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Körekem Mahallesi civarında yaşanan trafik kazasında, iki Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi ağır yaralar aldı. Olay, saat 18.30’da Mustafakemalpaşa ilçesi, Körekem Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

KAZA AYRINTILARI

Elde edilen bilgilere göre, Erkan Irmak (29) yönetimindeki 16 BKU 005 plakalı Tofaş aracı, karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki 16 BJF 95 plakalı Tofaş otomobili ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, 16 BKU 005 plakalı araçta bulunan yolcu Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yer alan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.