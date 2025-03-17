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Bursa’da İki Otomobil Kazasında 4 Yaralı

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Bursa’nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi 124. Sokak ve Orhangazi Caddesi kesişiminde saat 18.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Olay, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. İki otomobil, E.E. idaresindeki araç ile M.S.B. idaresindeki diğer araç çarpıştı.

KAZANIN SONUCU VE YARALILAR

Çarpışmanın ardından, bir otomobil 10 metre yüksekten aşağıya düştü. İhbarın geçilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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