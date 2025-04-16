Bursa’da İki Şüpheli Soygun Girişiminde Bulundu

SOYGUN GİRİŞİMİ

Bursa’da, soygun yapmak amacıyla bir kuyumcuya giren iki şüpheli, ateş açtı. Kurşunun para sayma makinesine isabet etmesi sonucunda kuyumcu yara almazken, panikleyen şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Soyguncular kuyumcudan hiçbir şey almayı başaramadı.

OLAY YERİNDE PANİK VE KAÇIŞ

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. İki şüpheli, dükkanda silah gösterip kuyumcudan altınları doldurmasını istedi. Kuyumcu, soyguncuların isteğini kabul etmediğinde, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşun para sayma makinesine isabet etti, fakat kuyumcu şans eseri yara almadı. Panikleyen şüpheliler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı.

EKSİK BİLGİLER VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından, durumu yetkililere bildiren ihbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması adına geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.