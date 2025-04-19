Bursa’da İki Sürücü Kavga Etti

TRAFFIC FIGHT IN BURSA

Bursa’da trafik nedeniyle tartışan iki sürücü, araçlarını bırakarak sokakta kavga etmeye başladı. Söz konusu kavga, sokağı adeta bir boks ringine dönüştürürken, diğer sürücüler olaya müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı. Bu olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEPLERİ

İki sürücü arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma başladı. Sözlü tartışma, kısa bir süre içinde şiddetli bir kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücüler, birbirlerine saldırarak sokakta güvensiz bir ortam oluşturdu. Kavga anları, amatör bir kamera ile saniye saniye kaydedilirken, çevredeki diğer sürücüler durumu kontrol altına alarak olayı sonlandırmaya çalıştı.