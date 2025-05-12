Bursa’da İlk Hac Kafileleri Yola Çıktı

DUALARLA YOLA ÇIKMA

Bursa’da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu çerçevesinde, ilk hac kafilesi dualar eşliğinde yola çıktı. Toplamda 3 bin 300 hacı adayı, önce otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden ayrıldı. Terminalde duygusal anların yaşandığı bu günde, hacı adaylarını uğurlamak için gelen aileler kalabalık bir topluluk oluşturdu.

DUA VE VEDA ANLARI

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından yapılan duanın ardından, hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak otobüslere bindi. Hacı adaylarının İstanbul’dan uçakla Suudi Arabistan’a geçerek, Mekke ve Medine’de ibadetlerini yerine getirecekleri belirtildi. Yolculuk süresince Diyanet görevlileri, hacı adaylarına rehberlik ediyor.