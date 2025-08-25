Bursa’da İnşaatta Düşen İşçi Öldü

İŞÇİ BİNA INŞAATINDAN DÜŞTÜ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir işçi, inşaat alanında yaşanan talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybetti. Camiikebir Mahallesi’nde bulunan cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten aşağı düştü ve ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın hemen ardından durum yetkililere bildirildi ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Almatayer, gelen ambulansla acil olarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.