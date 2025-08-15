Bursa’da İnsanlık Ölmüyor, Helallik İstendi

BİR HAREKET İNSANLIĞI CANLANDIRDI

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen bir olay, “insanlık ölmemiş” dedirtti. Çamdibi Mahallesi’nde bulunan bir şeftali bahçesinde, ihtiyacı olduğu için şeftali alan bir kişi, çiftçiye parasını bırakıp helallik istedi. Bahçede sulama yapan Ramazan Çetin, dalda bir not buldu.

Notta, “Kusura bakmayın canımız çok şeftali çekti, üç tane aldık. Hakkınızı helal edin.” yazılıydı. Şeftali alan kişi notun yanına ayrıca 50 lira bırakmıştı. Çetin, gördüğü not ve paranın ardından büyük bir duygusallık yaşadı ve “Türk Milleti olarak helal ve haram kavramlarını atalarımızdan çok iyi öğrendik. Ancak son dönemlerde bu durum biraz unutulmuştu. Bu hareket karşısında çok duygulandım. Hakkım sonuna kadar helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Hak ve hukuk da çiğnenmemiş oldu.” şeklinde ifade etti.