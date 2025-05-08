Bursa’da İş Sağlığı Çalıştayı Başladı

KAMUSAL ALANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Bursa Belediyeler Birliği tarafından organize edilen “Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” başladı. Yıldırım Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılmakta.

ÇALIŞMA HedefLERİ

Açıklamada yer alan görüşlerini paylaşan Oktay Yılmaz, kamusal alanlarda çalışan sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmelerin, halka daha kaliteli ve hızlı hizmet olarak geri döneceğini belirtti. Yılmaz, güvenli bir şehrin yalnızca sağlam yapılarla değil, insana öncelik veren bir yönetim anlayışıyla inşa edildiğini ifade etti. Yılmaz, “İş sağlığı ve güvenliği, yalnızca sahada değil, zihniyette de inşa edilmesi gereken bir koruma alanıdır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğine sadece yasal bir zorunluluk veya bireysel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak bakılmalıdır. Bu çalıştayın temel hedefi bu farkındalığın artmasına katkı sağlamaktır,” diye ekledi.

TARTIŞILACAK KONULAR

Çalıştayda, Kamusal Alanlarda Risk Yönetimi ve Güvenlik Standartları, İSG Eğitim ve Farkındalık Programları, Kamusal Alanlarda İş Kazaları ve Hukuki Süreçler, Altyapı Çalışmaları ve Güvenlik Yönetimi, Yüklenici/Hizmet Veren Kuruluşlar Çalışan Güvenliği ve İSG Yönetimi, İSG Teknolojileri ve Dijital Çözümler, Psikososyal Riskler, Meslek Hastalıkları ve Çalışan Sağlığı, Yangın Acil Durum Yönetimi ve Yangın Planlaması ile Çevresel Riskler ve Sürdürülebilir İSG Politikaları gibi konular tartışılacak.

KATILIMCILAR

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, birliğe üye belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile uzmanların davetli olduğu çalıştay, yarın sona erecek.