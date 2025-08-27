Bursa’da İşçi Düşüp Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI VE TUTUKLAMALAR

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda kalıp çakarken yaklaşık 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Orhangazi’de Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, caminin 3’üncü katında kalıp çakma işlemi gerçekleştiren El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek yüksekten düştü ve ağır yaralandı.

Olayın Ardından Başlatılan Soruşturma

Almatayer, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cami inşaatını yürütmekte olan müteahhit firma yetkilileri H.K. (45) ve B.A. (50) gözaltına alındı. İki şahıs, çıkarıldıkları mahkeme sonrasında tutuklama kararı aldı.