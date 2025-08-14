Bursa’da Işıkta Bekleyen Araçlara Çarpma

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trajik kazada, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobil ile bir tıra çarpan bir otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sularında, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde gerçekleşti. İnegöl’den Bozüyük yönüne seyir eden 69 yaşındaki sürücü Ahmet K., yanlışlıkla fren yerine gaza basarak aracının kontrolünü kaybetti ve kırmızı ışıkta bekleyen başka iki aracın yanı sıra bir tıra çarptı.

FRENİ BIRAKIP GAZA BASTI

Olayın meydana geldiği anlarda, 42 U 3114 plakalı otomobil, sürücüsü Ahmet K.’nın kontrolsüz bir şekilde gaza basması sonucu önce 53 yaşındaki A.O.’ya ait 16 AG 883 plakalı araca çarptı, ardından da 44 yaşındaki C.A.’nın kullandığı 54 AHS 636 plakalı diğer bir otomobile ve 51 yaşındaki M.Y.’nin sürücülüğündeki 16 KPE 28 plakalı TIR’a çarptı. Kazanın sonucunda, Ahmet K. ve yanındaki eşi 62 yaşındaki Safiye K. yaralandı.

BÖLGEDE TRAFİK DÜZENLENDİ

Yaralılar, kaza yerine intikal eden ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından Bölge Trafik ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açarken, polis ekipleri de kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Kazanın nedenine dair detayların araştırılması sürüyor.