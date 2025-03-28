Haberler

Bursa’da İşletmeye Giren Ayı Kamerada

AYI İŞLETMEYE GİRİYOR

Bursa Uludağ’da akşam saatlerinde bir işletmeye giren ayı, ortamı adeta savaş alanına çevirdi. O anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Özellikle Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da, yemek bulamayan bir ayı işletmeye girdi ve masaları devirdi.

KAYGILI ANLAR YAŞANDI

Masaların devrilmesi sonucunda korkarak işletmeden kaçan ayının kaçış anı da kameraya yansıdı. İşletme sahibi, bu görüntüleri izlediğinde ikinci bir şok yaşadı. Ayının yarattığı kaos, hem işletme sahibi hem de izleyenler için ilginç bir an oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Gemlik’te Motosiklet Denetimleri Arttırıldı

Gemlik'te motosiklet kazalarını önlemek için dronlu denetimler artırıldı. Mart'ta 1400 motosiklet incelendi ve birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.
Haberler

Elazığspor’un Yeni Teknik Direktörü Fırat Gül

Elazığspor, Bülent Yenihayat'tan sonra genç teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı ve Play-Off hedefiyle yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.