Bursa’da İşletmeye Giren Ayı Kamerada

AYI İŞLETMEYE GİRİYOR

Bursa Uludağ’da akşam saatlerinde bir işletmeye giren ayı, ortamı adeta savaş alanına çevirdi. O anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Özellikle Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da, yemek bulamayan bir ayı işletmeye girdi ve masaları devirdi.

KAYGILI ANLAR YAŞANDI

Masaların devrilmesi sonucunda korkarak işletmeden kaçan ayının kaçış anı da kameraya yansıdı. İşletme sahibi, bu görüntüleri izlediğinde ikinci bir şok yaşadı. Ayının yarattığı kaos, hem işletme sahibi hem de izleyenler için ilginç bir an oldu.