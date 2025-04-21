Bursa’da Jandarma Tarafından Yakalanan Şüpheliler

İZINSİZ KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Bursa’da izinsiz kazı gerçekleştiren 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 16 Nisan Çarşamba günü Gemlik ilçesinde bulunan Cihatlı Mahallesi’nde devriye görevleri sırasında bir zeytin bahçesinde kazı yapan 4 kişiyi tespit etti. Define arama amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

KAZIDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kazıda kullandığı çeşitli malzemeler jandarma ekipleri tarafından incelendi. Ele geçirilen eşyalar arasında 1 kamera ve kameraya bağlı tespit çubuğu, 1 jeneratör, 1 odun kesme testeresi, 1 adet 15 tonluk kriko, 1 el feneri, 1 manivela, 1 kazma, 1 tahra, 1 tahta çapa, 3 demir murç, 15 metre kablo düzeneği, 25 metre tahta halat merdiven düzeneği ile Y.A.’nın üstünden çıkan seri numarası olmayan 1 tabanca, 1 tabancaya ait şarjör ve 20 adet 9 mm çapında fişek bulundu.

SAVCILIKTA İFADE VERDİLER VE SERBEST BIRAKILDILAR

A.U., H.Y. ve Ö.Y., Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldükten sonra ifadelerini verdiler. Y.A. ise 17 Nisan Perşembe günü sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.