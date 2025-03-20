Bursa’da Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Gözaltı

BURSADA YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARA YER TEMİN EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bursa’da yabancı uyruklu kişilere konaklama sağlarken, bir iş yerinde çalıştıran 3 şüpheli yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığı suçlarının açığa çıkarılması ve suç failleri ile organizatörlerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yabancı uyrukluların kalacak yer bulduğu ve çalıştırıldığı tespit edildi.

OPERASYON DETAYLARI

20 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda toplamda 39 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi. Bu kişilerin tümünün çalışma izninin bulunmadığı belirlendi. Ayrıca, 29 şahsın kimlik bilgileri tespit edilemezken, 7 şahsın geçici koruma kimlik belgesi bulunduğu, 3 şahsın başka illere kayıtlı olduğu ve 2 şahsın ise çocuk yaşta olduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklular, ifadelerinde çalışmak üzere Bursa’ya geldiklerini ve belirtilen iş yerlerinde izinleri olmadan çalıştıklarını dile getirdi.

Yabancı uyruklu şahıslara konaklama sağlayarak çalıştırdığı belirlenen B.U., Ş.K. ve K.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.