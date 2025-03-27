Bursa’da Kaçak Göçmen Operasyonu

KAÇAK GÖÇMENLERİ ÇALIŞTIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bursa’da, kaçak göçmenlere barınma imkanı sağlayarak bir iş yerinde çalıştırdığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon, göçmen kaçakçılığı olaylarının aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanması amacıyla yapıldı.

ÇALI MAHALLESİNDE YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

İlk belirlemelere göre, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde yabancı uyruklu kişilere kalacak yer sağlamış ve çalıştırmış olan iki şahıs tespit edildi. 27 Mart Perşembe günü düzenlenen operasyon çerçevesinde, 19 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan incelemelerde, bu şahıslardan 14’ünün kimliği ve yasal kalış hakkının olmadığı, 4’ünün vize ihlalinde bulunduğu ve 1’inin geçici koruma kimlik belgesiyle Bursa’ya kayıtlı olduğu belirlendi. Ayrıca bu şahısın, farklı suçlardan dolayı arandığı ortaya çıktı.

E.A. VE W.E. İSİMLİ ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer sağlamış ve iş yerinde çalıştırmış olan E.A. ve W.E. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bu durum, bölgedeki göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.