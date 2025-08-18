BURSA’da Kaçak Göçmen Operasyonu Gerçekleşti

KACAK GÖÇMEN OPERASYONU BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa’da düzenlenen iki ayrı operasyonda, kaçak göçmenlerin taşınmasında rol oynayan 2 organizatör ve 5 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, araç sahiplerine toplamda 194 bin TL’yi aşan para cezası uygulandı. Şüphelilerin üzerinden ise 16 bin 600 TL ve 150 Euro’ya el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, İzmir’den Bursa ve İstanbul’a yabancı kaçak göçmenlerin taşındığı belirlendi.

İLK OPERASYONDA 3 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İlk operasyon, saat 02.30’da İstanbul-İzmir Otoyolu Batı gişelerinde gerçekleştirildi. Gişelere gelen 35 plaka kodlu bir araç durduruldu ve sürücü N.E. ile birlikte 3 kaçak göçmen yakalandı. İncelemede, 2 kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, sürücü N.E.’nin de yasal kalış hakkı olmadığı, ayrıca göçmen kaçakçılığı suçundan 3 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenlerin İzmir’den İstanbul’a ulaşmak için şüpheliye toplamda 10 bin TL ödedikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından araç, 60 gün süre ile trafikten men edilip güvenli otoparka çekildi. Araç sahibine ise 92 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü N.E.’nin üzerinden çıkan 2 bin 180 TL’ye de el konuldu.

Aynı saatlerde yapılan ikinci operasyonda, Bursa-İstanbul Otoyolu Batı gişelerinde durdurulan 34 plaka kodlu araçta, sürücü R.R. ile birlikte 1’i kaçak olan 2 göçmen yakalandı. Şüphelilerden birinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkı olmadığı, ayrıca sürücü R.R.’nin kimliğinin kapalı olduğu ve aracın kiralık olduğu belirlendi. Araçtaki kişilerin İzmir’den Bursa’ya geçmek için sürücüye toplam 5’er bin TL ödediği öğrenildi. Durdurulan araç, 60 gün süre ile trafikten men edilerek otoparka çekildi. Araç sahibine 102 bin 51 TL kadar para cezası kesildi ve sürücü R.R.’nin üzerinden çıkan 14 bin 480 TL ile 150 Euro’ya da el konuldu. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüler N.E. ve R.R. hakkında hazırlanan evraklarla birlikte adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.