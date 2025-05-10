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Bursa’da Kaçakçılar İçin Operasyon Yapıldı

ŞAFEK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bursa’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde dolandırıcılık ve tefecilik yapan kişilere yönelik kapsamlı bir şafak operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, sosyal medya üzerinden kredi vaadiyle dolandırılan 107 emeklinin hesap bilgilerini ele geçiren 10 şüphelinin kimliklerini tespit etti ve bu kişileri adreslerinde düzenledikleri baskınla yakaladı.

DOLANDIRICILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği, dolandırıcı ve tefecilere karşı bir çalışma yürütmeye başladı. Ekipler, sosyal medya aracılığıyla emekli bireylere kredi verildiği ile ilgili reklamlar yaparak, toplamda 2 milyar 690 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahısları izlemeye aldı. Tespit edilen şüpheliler arasında Ö.S. (48), S.A. (42), V.A. (41), H.E.G. (35), S.B. (40), Y.K. (69), Y.B. (42), A.K. (43), E.S. (54) ve E.A. (49) yer aldı.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Polis, bu dolandırıcıları adreslerinde tek tek yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.S. (48), S.A. (42) ve V.A. (41) isimli şahıslara ev hapsi cezası verildi. Geriye kalan 7 şüpheli ise dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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