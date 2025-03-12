Bursa’da KADES Uygulaması İçin Stant Kuruldu

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE STANTLARI KURULDU

Bursa’da, polis ekipleri kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla kent merkezinde stantlar kurdu. Bu stantlarda eğitim veren ekipler, cadde cadde, sokak sokak dolaşarak vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirmelerini sağlıyor ve suç oranlarının azalmasını hedefliyor. İçişleri Bakanlığı’nın kadına şiddetle mücadele için geliştirdiği Kadına Destek Uygulaması (KADES), suç oranlarının ciddi anlamda azalmasına katkı sağlıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde yaklaşık bin stant açtı.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLİYOR

Cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgi veren ekipler, kadınları kendilerini korumaları ve acil durumlarda KADES’i nasıl kullanacakları konusunda bilgilendiriyor. Yapılan uygulamalarla kadına yönelik şiddetin önlenmesi hedeflenirken, polis ekiplerinden bilgi alan vatandaşlar, bu faaliyetlerin kendileri için anlam taşıdığını belirtiyor. Uygulama hakkında görüşlerini bildiren vatandaşlar, “Böyle bir uygulama olmasından çok memnunuz. Polis ekipleri de bu konuda sağ olsunlar bize ne yapabileceğimize yönelik bilgilendirme yaptı” şeklinde ifadelerde bulunuyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise uygulamaların hız kesmeden süreceğini ve kentin güvenliği için çalışmalara her şart altında devam edeceklerini vurguladı. Bu tür uygulamalar, toplumsal güvenliği artırma ve kadına yönelik şiddeti azaltma amacı taşıyor.