Bursa’da Kadın 817 Bin Lira Dolandırıldı

İŞ BAŞVURUSU YAPAN KADIN DOLANDIRILDI

Bursa’da internet üzerinden iş başvurusu yapan 38 yaşındaki B. Çakır, çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi tarafından kredi notunu yükseltme vaadiyle kandırılarak tam 817 bin lira dolandırıldı. Bu olay, Nilüfer ilçesinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

B. Çakır, iş yerinin sahibi A.B. ile çalışmaya başladıktan sonra, A.B.’nin ona “kredi notunu yükseltelim” demesi üzerine, telefonunu teslim etti. A.B. telefonun 2-3 saat kendisinde kalmasının ardından, Çakır’a geri verdi. İşten eve döndüğünde cep telefonunda yaptığı kontrollerde, izni olmadan çeşitli bankalara ait mobil uygulamaların indirildiğini ve hesaplarından yüksek miktarda para transferleri yapıldığını öğrendi. Yapılan detaylı incelemede, patronu A.B.’nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılık bilgilerini eşleştirdiği ve böylece toplam 817 bin lirayı kendi hesabına aktarmış olduğu belirlendi.

DOLANDIRICILIK BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek A.B.’yi yakaladı ve gözaltına aldı. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 13 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.