Bursa’da Kadın Cinayeti Gerçekleşti

KADIN CİNAYETİ BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da bir kadın cinayeti olayı yaşandı. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendilek’i aldatma iddiasıyla bir parkta 9 farklı yerinden bıçakladı. Üç çocuk annesi olan Şendilek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

DİĞER SUÇLARLA DA GÜNDEMDEYDİ

Doğan Şendilek’in birçok suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şendilek, sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti. Suçunu itiraf ederken, cinayeti işleme nedenini ise eşi Sevgi’nin kendisini aldattığını düşündüğü için yaptığını söylediği kaydedildi.

KADININ GEÇMİŞİNDEKİ ZORLUKLAR

Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı belirtiliyor. Çocukları için barışma çabası gösteren Şendilek, yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Doğan Şendilek, mahkemede tutuklandı.