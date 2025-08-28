Gündem

Bursa’da Kadın Cinayeti Gerçekleşti

bursa-da-kadin-cinayeti-gerceklesti

KADIN CİNAYETİ BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da bir kadın cinayeti olayı yaşandı. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendilek’i aldatma iddiasıyla bir parkta 9 farklı yerinden bıçakladı. Üç çocuk annesi olan Şendilek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

DİĞER SUÇLARLA DA GÜNDEMDEYDİ

Doğan Şendilek’in birçok suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şendilek, sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti. Suçunu itiraf ederken, cinayeti işleme nedenini ise eşi Sevgi’nin kendisini aldattığını düşündüğü için yaptığını söylediği kaydedildi.

KADININ GEÇMİŞİNDEKİ ZORLUKLAR

Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı belirtiliyor. Çocukları için barışma çabası gösteren Şendilek, yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Doğan Şendilek, mahkemede tutuklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Sınır Kapılarında Kuyruk”

Türkiye'de tatil yapan gurbetçilerin Avrupa'ya dönüşü devam ediyor. Kapıkule ve diğer Trakya sınır kapılarında uzun araç bekleme sıraları oluştu.
Gündem

Haraç İçin Operasyon Düzenlendi!

İstanbul'da suç çetelerine yönelik son operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki bireylerin tehdit, yağma ve silahlı olaylara karıştığı belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.