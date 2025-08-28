Bursa’da Kadın Cinayeti Gerçekleşti

KADIN CİNAYETİ BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da meydana gelen bir olayda, Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendilek’i aldatma iddiasıyla parktaki bir durumda 9 yerinden bıçakladı. 3 çocuk annesi olan Sevgi Şendilek, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Doğan Şendilek’in daha önce birçok suçtan kaydı bulunduğu ve sorgusunda suçunu kabul ettiği belirtildi. Şendilek, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini ifade etti.

DÜZENLİ ŞİDDET VE PREVİZİYON OLAMADI

Olaya dair detaylar, Sevgi Şendilek’in geçmişte de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığını gösteriyor. Çocuklarının hatırına barışıp birlikte yaşamaya karar verdikleri bildirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Doğan Şendilek, mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Bu durum, düzenli olarak yaşanan şiddetin önlenemediğini ve mağdurun hayati tehlikesinin arttığını ortaya koyuyor.