Gündem

Bursa’da Kadın Cinayeti Oldu

bursa-da-kadin-cinayeti-oldu

BURSADA KADIN CİNAYETİ

Bursa’da bir kadın cinayetinin meydana geldiği bildirildi. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendirek’i parkta 9 yerinden bıçaklayarak hayatına son verdi. Üç çocuk annesi olan Şendilek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Doğan Şendilek’in birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Sorgusunda, cinayeti eşinin kendisini aldatma iddiasıyla işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Daha Önceki Olaylar

Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı ve çocukları için barışıp tekrar yaşamaya başladığı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Doğan Şendilek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Sınır Kapılarında Kuyruk”

Türkiye'de tatil yapan gurbetçilerin Avrupa'ya dönüşü devam ediyor. Kapıkule ve diğer Trakya sınır kapılarında uzun araç bekleme sıraları oluştu.
Gündem

Haraç İçin Operasyon Düzenlendi!

İstanbul'da suç çetelerine yönelik son operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki bireylerin tehdit, yağma ve silahlı olaylara karıştığı belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.