Bursa’da Kadın Cinayeti Oldu

BURSADA KADIN CİNAYETİ

Bursa’da bir kadın cinayetinin meydana geldiği bildirildi. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendirek’i parkta 9 yerinden bıçaklayarak hayatına son verdi. Üç çocuk annesi olan Şendilek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Doğan Şendilek’in birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Sorgusunda, cinayeti eşinin kendisini aldatma iddiasıyla işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Daha Önceki Olaylar

Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı ve çocukları için barışıp tekrar yaşamaya başladığı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Doğan Şendilek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.