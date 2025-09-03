Bursa’da Kadın Tırnakçılık Yaparken Yakalandı

BURSA’DA TIRNAKÇILIK GİRİŞİMİ

Bir kadın, Bursa’da bir pastanede yırtık para ile tırnakçılık yapmaya çalışırken yakalandı. Pastanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının işletme çalışanlarının durumu fark etmesi ile yaşadığı büyük panik dikkat çekiyor.

KAMERALARA YANSIDI

O anlarda kadının telaş içinde işletme içindeki hareketleri ve çalışanların durumu anlaması sonucu yaşanan caos açıkça gözlemleniyor. Bu tür dolandırıcılıklar, dikkatli olunması gereken gereken bir konu olarak gündeme geliyor.