Bursa’da Kadın Tırnakçılık Yaparken Yakalandı

BURSA’DA TIRNAKÇILIK GİRİŞİMİ

Bir kadın, Bursa’da bir pastanede yırtık para ile tırnakçılık yapmaya çalışırken yakalandı. Pastanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının işletme çalışanlarının durumu fark etmesi ile yaşadığı büyük panik dikkat çekiyor.

KAMERALARA YANSIDI

O anlarda kadının telaş içinde işletme içindeki hareketleri ve çalışanların durumu anlaması sonucu yaşanan caos açıkça gözlemleniyor. Bu tür dolandırıcılıklar, dikkatli olunması gereken gereken bir konu olarak gündeme geliyor.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

