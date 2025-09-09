Haberler

Bursa’da Kadının 4 Parmağı Koptu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cemiyet Mahallesi’nde bir evin bahçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Saat 13.30 sıralarında, bir kadın salça yaparken dikkatini kaybederek makineye parmaklarını kaptırdı.

YAŞANAN TRAFİK

Olayda, 50 yaşındaki Birsen K.’nin sol elinin dört parmağı koptu. Olayın hemen ardından ambulans hızla olay yerine geldi ve Birsen K. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayın nedenini araştırmak amacıyla soruşturma başlattı. Olayla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

