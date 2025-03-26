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Bursa’da Kadir Gecesi Coşkuyla Kutlandı

KADIR GECESİ’NDE CAMİLER DOLDU

Bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi’nde Bursa’da özellikle Ulu Cami olmak üzere tüm camiler kalabalıkla doldu taştı. İslam dünyasının en müstesna gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Bursa’daki Ulu Cami’de coşku ile kutlandı. Bu özel gece sebebiyle on binlerce kişi Ulu Cami’ye girmekte zorlandı.

DUALARLA DOLU BİR GECE

7’den 70’e birçok insan cami avlularında ve çevresinde bir araya gelerek dualarla Kadir Gecesi’nin anlamını yaşadı. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından teravih namazı kılmak üzere toplanan gençlerin, yaşlıların ve çocukların da bulunduğu kalabalık, geç saatlere kadar ibadetlerini sürdürdü.

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